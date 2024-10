Do 17.10.24 | 17:51 Uhr

Ein 24 Jahre alter ehemaliger Polizeianwärter soll sich mit zwei mutmaßlichen Mittätern als Polizeibeamter ausgegeben und Verkehrskontrollen durchgeführt haben.



Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit und erklärte, dass wegen dieses Tatverdachts am Mittwochvormittag vier Objekte in Berlin durchsucht wurden. Dabei sei unter anderem Polizeiausrüstung bei den Verdächtigen gefunden worden.