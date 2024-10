Polizei geht bei Feuer in Charlottenburg-Nord von Brandstiftung aus

Das Großfeuer in einer Lagerhalle in Berlin-Charlottenburg könnte auf Brandstiftung zurückgehen.

Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Freitag auf Anfrage sagte, deuten erste Ermittlungen auf einen Vorsatz hin. Donnerstagfrüh brannte ein Produktionsgebäude am Riedemannweg auf einer Fläche von etwa 1.400 Quadratmetern. Auch mehrere Fahrzeuge vor dem Gebäude standen in Flammen.