Der Zoll am Flughafen Berlin Brandenburg hat den verzierten Stoßzahn eines artenrechtlich geschützten Walrosses beschlagnahmt. Eine 24-jährige Russin hatte den 60 Zentimeter großen und knapp zwei Kilogramm schweren Zahn in ihrem Koffer, wie das Hauptzollamt Potsdam am Donnerstag mitteilte. Dabei soll es sich um ein Geschenk des Vaters der Frau handeln.



Der Walrosszahn war demnach in ein Bettlaken eingewickelt und am Samstag bei Röntgenaufnahmen der Gepäckkontrolle eines Fluges aus Georgien aufgefallen. Nachdem die Frau daraufhin den Ausgang für anmeldefreie Waren passiert hatte, griff der Zoll ein.



Beim Walross handelt es sich um eine "besonders geschützte Art", für die Einfuhr sind daher besondere Vorgaben zu beachten. Der Reisenden droht laut Zoll nun ein Bußgeld von 10.000 Euro.