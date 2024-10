In Berlin-Wedding ist ein Fußgänger von einem Autofahrer angefahren und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei dem rbb am Dienstag bestätigte, fuhr der Autofahrer nach dem Unfall am Montagabend in der Schulstraße Höhe Leopoldplatz weiter. Nach Angaben eines Sprechers wurde das Unfallopfer im Krankenhaus für tot erklärt. Nach dem flüchtigen Fahrer wird nun gesucht.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.