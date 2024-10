So 27.10.24 | 16:43 Uhr

Etwa 20 Kühe sind am Sonntagmorgen in der Nähe einer Landstraße bei Sonnewalde (Elbe-Elster) ausgebüxt. Die Tiere hätten anschließend die Fahrbahn teilweise blockiert, erklärte ein Sprecher der Polizei. Eine Autofahrerin sah sich zwischenzeitlich in ihrem Wagen sogar von den Tieren umstellt.