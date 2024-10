23-Jähriger nach Razzia bei Neonazis in Untersuchungshaft

So 27.10.24 | 11:26 Uhr

Polizisten in Berlin und Brandenburg haben am Mittwoch mehrere Gebäude im Zuge von Ermittlungen gegen rechtsextreme Kreise durchsucht. Ein Verdächtiger kam wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.