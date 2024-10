Andreas HVL Dienstag, 08.10.2024 | 14:17 Uhr

Unser Landkreis zum Bsp. heisst Havelland=HVL und das, ist gut So.

Die Landkreise wurden nach einer Gebietsreform gebildet und man sollte nicht wieder, in Kleinstaaterei zurück fallen.

Dann könnte man auch Kennzeichen für Westhavelland und Osthavelland einführen usw.

Brandenburg hat eigentlich gute Verwaltungsstrukturen - Nicht zu klein und Nicht zu groß- sollte man auch so lassen.