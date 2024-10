Nach einem mutmaßlichem Messerangriff in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) am Montagabend hat die Polizei am Dienstagabend einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Polizeidirektion Nord am Mittwoch mit.

Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen einen ihm bekannten 30-Jährigen bei einer Auseinandersetzung in der Hermann-Matern-Straße schwerverletzt. Der Angegriffene kam in ein Krankenhaus. Die Mordkommission leitete daraufhin Ermittlungen wegen einer versuchten Tötung ein.