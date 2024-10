Schwerverletzter nach Streit auf offener Straße in Neuruppin

Bei einem Streit auf offener Straße ist in der Nacht zum Dienstag in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ein Mann schwer verletzt worden.

Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin waren am 28. Oktober gegen 23.30 Uhr im Wohngebiet in der Hermann-Matern-Straße zwei Männer aneinandergeraten. Bei dem Streit wurde ein Mann verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.