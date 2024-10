Unbekannte haben am späten Montagabend ein Obdachlosenheim in Mittenwalde (Uckermark) angegriffen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag haben die Täter zunächst Steine und Flaschen in Richtung des Hauses in der Dorfstraße geworfen. Dabei seien Fensterscheiben und die Eingangstür beschädigt worden.