Am 31. Oktober ist es wieder so weit: Während die einen – meist jüngeren Alters - in schaurigen Kostümen durch die Straßen ziehen, um Nachbarn und ansässige Geschäfte mit vor Kunstblut triefenden Verkleidungen zu erschrecken und Süßigkeiten einzuheimsen, gedenken die anderen – meist erwachsen - eines der bedeutendsten Ereignisse der Kirchengeschichte. Denn der Reformationstag und Halloween fallen auf denselben Tag. Zwei Anlässe, die gegensätzlicher auf den ersten Blick nicht sein könnten – doch so einfach ist es nicht.

Zu Halloween ziehen der Tradition nach Kinder von Tür zu Tür, fordern Süßigkeiten und spielen Streiche. Doch Jugendliche schlagen oft über die Stränge, zünden Böller und Pyrotechnik. Die Berliner Polizei will das an "Brennpunkten" verhindern.

Denn Halloween ist ein Fest, das seine Wurzeln im katholischen Hochfest Allerheiligen hat. Schon im 9. Jahrhundert, gefeiert von den Kelten, wurde es als "All Hallows Eve" bezeichnet – den Abend vor Allerheiligen (am 1. November). Gefeiert wurde die Ernte, der Beginn der kalten Jahreszeit und der Start in ein neues Kalenderjahr - im keltischen Kalender ist der 31. Oktober der letzte Tag des Jahres. Die Kelten glaubten außerdem, dass es an diesem Tag Kontakte in das Reich der Toten geben kann. Erinnern wollte man sich der Legende nach, so Isabell Pawletta, an einen "umherirrenden" Mann, dem Himmel und Hölle verschlossen waren. Und auch Luther habe schließlich geglaubt, dass der Mensch sich zeitlebens immer zwischen Himmel und Hölle bewege, immer gleichzeitig gerecht und Sünder (lat. simul iustus et peccator) sei.

Die ersten irischen Auswanderer brachten diesen Brauch im 19. Jahrhundert in die USA mit, wo er sich allmählich zu dem entwickelte, was wir heute auch hierzulande kennen: ein Fest voller Geister, Kürbisse und gruseliger Dekorationen. Kinder und Jugendliche tragen Bettlaken als Gespenster oder schlüpfen in furchteinflößende Kostüme aus beliebten Serien wie "Haus des Geldes" oder "Squid Game".

Weil es in Berlin in den vergangenen Jahren allerdings in einigen Vierteln nicht bei martialischen Kostümen blieb, sondern zu Böllerwürfen kam und Pyrotechnik gezündet wurde, wird die Polizei auch in diesem Jahr ihre Präsenz im Stadtgebiet zu Halloween verstärken. Noch ist unklar, wie viele Einsatzkräfte 2024 dafür abgestellt werden – im vergangenen Jahr waren es etwa 1.000.