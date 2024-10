Marion W. Wedding Donnerstag, 10.10.2024 | 18:45 Uhr

Pfui ihr solltet euch was schämen da wird so viel Geld für Kunstrasen rausgeschmissen aber die für den Zusammenhalt der Kinder wichtige Klassenfahrt nicht mehr bezahlt (die Kosten für Lehrer/innen).Fängt doch Mal an an eure Diäten zu sparen !