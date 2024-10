Unbekannte fesseln und berauben Späti-Inhaber in Lichtenrade

Zwei Unbekannte haben einen Spätkauf in Berlin-Lichtenrade überfallen und dabei den Inhaber gefesselt. Nach eigenen Angaben wurde der 39-Jährige von zwei bewaffneten Männern am Dienstagabend zunächst in die Lagerräume gedrängt, wie die Polizei mitteilte.

Dabei sollen sie ihn dazu genötigt haben, den Safe zu öffnen. Dann fesselten ihn die Täter und flüchteten unerkannt mit dem Bargeld. Ein Mitarbeiter konnte den Inhaber kurz darauf befreien.

Der 39-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des gestohlenen Geldes ist nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Überfall dauern an.