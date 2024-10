Weltkriegsmunition soll in Wald bei Eberswalde gesprengt werden

Do 17.10.24 | 10:21 Uhr

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) der Polizei sprengt am Donnerstag in einem Wald bei Eberswalde (Barnim) Fundmunition aus dem Zweiten Weltkrieg. Dazu wird in der Nähe der Biesenthaler Straße bei Finow eine Sperrzone mit einem Radius von 300 Metern um den Fundort eingerichtet. Dieser soll ab 11.30 Uhr beräumt sein, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat.