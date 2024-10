Das Wochenende in der Hauptstadtregion wird herbstlich wechselhaft bei weiterhin milden Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei besonders am Morgen vor dichten Nebelfeldern mit Sichtweiten unter 150 Metern. Auch der ADAC warnte Autofahrer auf Brandenburgs Straßen vor schlechter Sicht durch Nebel am Morgen.

Am Samstag werden Höchstwerte von bis zu 19 Grad erreicht. Im Tagesverlauf löst sich der dichte Nebel langsam auf und weicht Sonnenschein. Nur im Norden bleibt die Sicht laut DWD noch bis zum Mittag eingeschränkt. In der Nacht zum Sonntag zieht erneut Nebel auf. Die Temperaturen sinken auf etwa 8 Grad.

Der Sonntag startet örtlich noch neblig-trüb, ansonsten ist es heiter. Vom Westen her ziehen später Wolken auf, die vor allem in der Prignitz bis zur Uckermark am Nachmittag leichten Regen mit sich bringen können. Ansonsten bleibt es trocken. Zum Start der neuen Woche ändert sich wenig im Vergleich zu den Aussichten am Wochenende, aber es soll wieder etwas kühler werden.