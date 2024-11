Die A115 ist nach einem LKW-Unfall vom Montagabend in Höhe Nikolasee in Fahrtrichtung Stadtzentrum weiter gesperrt. Bei dem Unfall war unter anderem Öl ausgelaufen, außerdem wurden Leitplanken beschädigt.



Der Lastwagen war in Höhe Kreuz Zehlendorf zunächst gegen mehrere Schutzplanken geprallt, danach aber noch weitergefahren. Dabei verlor das Fahrzeug laut Polizei Öl und hinterließ so eine fast zwei Kilometer lange Ölspur.