Vier Staffeln gibt es schon, nun folgt die fünfte und letzte: Für "Babylon Berlin" werden optisch in die 1930er Jahre passende Komparsen gesucht - vor allem Männer.

Für die letzte Staffel der Serie "Babylon Berlin" werden Hunderte Komparsen gesucht. Vor allem würden mehr als 1.500 Männer zwischen 20 und 70 Jahren in Berlin und Brandenburg gesucht, teilte die Agentur Filmgesichter mit. Die Männer dürfen nicht über 1,84 Meter groß sein, die Konfektionsgröße nicht über 52 liegen und jeder Mann müsse glatt rasiert drehen - nur ältere Männer dürfen in Ausnahmefällen Vollbärte tragen. Auch Frauen würden gesucht. Insgesamt gebe es mehr als 3.000 Komparseneinsätze.

"Es ist nicht immer so leicht zu erkennen: Was ist jetzt das Richtige?"

Die Staffel spielt Anfang der 1930er Jahre, Komparsen dürfen daher keine sichtbaren Tattoos, Piercings und keine gesträhnten oder gefärbten Haare tragen. Auch Solariumbräune und künstliche Fingernägel seien unpassend. Jeder Komparse müsse die Bereitschaft für einen sogenannten Fasson-Haarschnitt haben, den er von der Maskenabteilung bekomme. Dabei sind die Haare an den Seiten und im Nacken am kürzesten, das Deckhaar ist länger, die Übergänge weich. Undercuts seien unerwünscht, so die Agentur. Bei Frauen seien kinnlange Haare passend.