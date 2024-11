Die meisten Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg starten am Montag - traditionell am Tag nach dem Totensonntag.

In Berlin werden unter anderem die Märkte am Breitscheidplatz, am Schloss Charlottenburg, auf dem Bebelplatz und vor dem Roten Rathaus öffnen. In Potsdam startet der Weihnachtsmarkt "Blauer Lichterglanz" und in Cottbus der "Weihnachtsmarkt der Tausend Sterne".