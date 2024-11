Aus Sicherheitskreisen an den rbb gespielt

Sprengstoff in Neukölln

Bundespolizisten kontrollieren am Mittwoch einen Mann in Neukölln - der flüchtet und hinterlässt eine Tasche mit Sprengstoff. Dieser wurde in einem Park gesprengt. Es handelt sich um einen Stoff, der schon früher bei kriminellen Akten verwendet wurde.