Das unerlaubte Plakatieren etwa von Werbung oder politischen Forderungen wird in Berlin in hunderten Fällen zur Anzeige gebracht. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervor.

So wurden in Tempelhof-Schöneberg im laufenden Jahr 330 Anzeigen erfasst, in Treptow-Köpenick 251, in Marzahn-Hellersdorf 144 und in Charlottenburg-Wilmersdorf 84.