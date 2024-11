Weiteres Schwimmbad in Marzahn muss wegen Reparatur schließen

Do 28.11.24 | 18:07 Uhr

Die Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz in Berlin-Marzahn wird am 6. Januar für zwei Monate geschlossen. Grund sind dringende Reparaturarbeiten, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Donnerstag mitteilten.