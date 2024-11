Bild: © Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Tunnel, durch die Menschen aus der DDR unter der Mauer hindurch in den Westen geflohen sind, werden bei Bauarbeiten immer wieder gefunden. Dieser sogenannte Fluchttunnel in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte wurde erst kürzlich von den Berliner Unterwelten erschlossen und für Besucher zugänglich gemacht. Das Landesdenkmalamt prüft derzeit, ob er unter Denkmalschutz gestellt wird.