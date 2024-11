Zwei Männer sind in Berlin am Montagabend angeschossen und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr verständigte die Polizei gegen 21 Uhr, wie diese am Dienstagmorgen mitteilte. Es handelte sich um zwei verschiedene Einsätze: einer in Mitte und einer in Kreuzberg. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, sei bislang unklar.