Nachdem maskierte Täter in Berlin-Kreuzberg kürzlich zwei Männer überfallen und angeschossen haben, hat die Polizei zwei Wohnungen gestürmt und durchsucht. Spezialeinsatzkommandos (SEK) drangen am Freitagmorgen in die Wohnungen in den Stadtteilen Baumschulenweg (Treptow) und Märkisches Viertel (Reinickendorf) ein, wie die Polizei mitteilte. Ermittelt wird wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.