Die Fahnder wollen den untergetauchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub mit neuen Durchsuchungen auf die Spur kommen. In Berlin-Friedrichshain sei am Montag der Wohnort einer "unverdächtigen Person" durchsucht worden, in Frankfurt am Main hätten die Ermittler diese Person angetroffen und durchsucht, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Niedersachsen.



Ziel sei, die beiden Gesuchten aufzuspüren oder Hinweise auf deren Aufenthalt zu erhalten. Angaben zu der betreffenden Person wollte der Sprecher nicht machen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Dem Blatt zufolge sollen gegen 7:40 Uhr Beamte einen Wohnwagenplatz am Markgrafendamm in Friedrichshain durchsucht haben. Offiziell bestätigt wurde die Lokalität noch nicht.