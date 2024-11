Unbekannte haben in Berlin-Friedrichshain Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen und einen Balkon in Brand gesetzt. Die Beamten bemerkten am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht mehrere Menschen auf Hausdächern in der Rigaer Straße sowie in der Liebigstraße und Zellestraße, wie die Polizei mitteilte. Diese brannten dort demnach Raketen und Feuerwerksbatterien ab. "Eines der Häuser ist besetzt, aber nicht alle", sagte eine Polizeisprecherin.