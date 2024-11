Der Tiergartentunnel in Berlin bleibt in Richtung Kreuzberg vorerst weiter für Pkw gesperrt. Das hat die Senatsverwaltung Verkehr am Donnerstag mitgeteilt.



Grund seien fehlende Schilder, die Lkw und Bussen die Durchfahrt untersagen, hieß es. Würde ein großes Fahrzeug im Tunnel in Brand geraten, so die Befürchtung, reiche die Leistung der Lüftungsanlage aktuell nicht aus, um den entstehenden Rauch wegzublasen. Dies sei erst wieder möglich, wenn die Anlage vollständig repariert sei.