Do 21.11.24 | 18:43 Uhr

Bei einem toten Wildschwein im Kreis Oberhavel ist am Donnerstag die Afrikanische Schweinepest festgestellt worden. Laut Landesgesundheitsministerium handelt es sich um einen Keiler, der bei Gransee aufgefunden wurde.



Bisher waren von der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg nur Regionen direkt an der Grenze zu Polen betroffen. Der jetzige Fall ist der erste im Landkreis Oberhavel.