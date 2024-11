Auf dem Bahnwerk-Gelände in Cottbus ist am Mittwochvormittag eine Bombe gefunden worden. Sie soll voraussichtlich am Freitag (22. November) entschärft werden, teilte die Stadt mit.

Demnach handelt es sich um eine 250-Kilo-Fliegerbombe deutscher Bauart mit russischem Zünder. Sie ist bei Bauarbeiten auf der Baustelle der zweiten Halle des neuen Bahnwerks gefunden worden. Einen ähnlichen Fund gab es bereits im Juli 2024.