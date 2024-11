Frank S. Pankow Freitag, 22.11.2024 | 10:55 Uhr

Die Lernfähigkeit von Individuen aller Arten wird durch den Tod sehr abrupt begrenzt. - Und sollten Sie einmal als Mensch in eine der vielen kaum sichtbaren Glastüren rennen, garantiere ich Ihnen, dass Sie das Thema danach komplett anders betrachten werden. Nicht umsonst sieht man immer wieder Glastüren mit Zetteln "Vorsicht, Tür". Und die richten sich nicht an die ach so dummen Vögel, sondern an die Kronen der Schöpfung.