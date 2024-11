Wie viel Fisch schwimmt in der Oder?

An der Oder soll am Wochenende für die Wissenschaft gefischt werden. Der Landesanglerverband ruft daher die Angler zum Mitmachen auf.

Mit einer großen Aktion möchte sich der Anglerverband einen Überblick über den Fischbestand in der Oder verschaffen. Zwischen Ratzdorf und Schwedt seien alle Angler aufgerufen, am Wochenende entlang des Hauptstromes zu fischen, sagte ein Sprecher des Landesanglerverbandes in Brandenburg.