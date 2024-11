Do 07.11.24 | 13:19 Uhr

Das Flussbett des Rheinsberger Rhins wird aktuell auf einigen Abschnitten mit Totholz und Kies verengt. So solle die natürliche Dynamik des etwa 18 Kilometer langen Wiesenflusses südlich von Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) verbessert werden, wie die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg am Mittwoch in Potsdam mitteilte. Die Bauarbeiten sind demnach Teil des landesweiten Projektes "LIFE Bachmuschel".