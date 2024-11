Der Potsdamer "Kreml" thront über den Dächern der Stadt. Das marode Gebäude steht aber seit Jahren leer. Eigentlich sollte das Areal zu einem Wissenschafts- und Gewerbestandort umgebaut werden. Das ist nun aber in weite Ferne gerückt.

Brauhausberg in Potsdam

Zuvor hatten die "Potsdamer Neueste Nachrichten" und die "Märkische Allgemeine Zeitung" über die Ablehnung des Bauantrags berichtet. Die Unterlagen seien nicht in einer Weise eingereicht oder geändert worden, dass Genehmigungsreife hätte erlangt werden können, hieß es in den Berichten. In den vergangenen Monaten seien auch kaum noch neue Unterlagen eingereicht worden.



Der dunkelrote Klinkerbau wurde 1899 als Offiziersschule gebaut. In der DDR beherbergte er die SED-Bezirks- und Kreisleitung und bekam daher auch den Spitznamen "Kreml". Zwischen 1990 und 2013 tagte dort der Brandenburger Landtag, bevor er ins Potsdamer Stadtschloss umzog. 2015 kaufte die Sanus AG das Gebäude vom Landesfinanzministerium. In den folgenden drei Jahren kamen auf dem Brauhausberg dann Geflüchtete unter. Seitdem steht das mittlerweile baufällige Gebäude leer, es kam vermehrt zu Vandalismus. Im August des vergangenen Jahres war im Seitenflügel des denkmalgeschützten Gebäudes dann ein Feuer ausgebrochen. Innerhalb von zehn Minuten war der Dachstuhl komplett in Brand geraten, später stürzte er ein. Nach Angaben der Polizei wird von Brandstiftung ausgegangen.