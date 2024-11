Die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) warnt vor Datenklau am Telefon. Wer unaufgeforderte Anrufe mit Fragen zu den eigenen Zählernummern erhalte, sollte am besten direkt wieder auflegen, rieten die Verbraucherschützer am Mittwoch in Potsdam.

Mit den Nummern der Stom- und Gaszähler könnten Kriminelle ungewollte Wechsel der Energieversorger auslösen, die ihnen hohe Provisionen einbringen. Die gleiche Masche sei auch an der Haustür möglich, warnte die Verbraucherzentrale.