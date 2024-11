5.000 Jahre alte Gräber in der Uckermark entdeckt

Steinzeitliche Funde in Brandenburg

In Casekow in der Uckermark sind Archäologen auf Gräber der ersten Siedler der Region gestoßen. Die gut erhaltenen Skelette und seltene Grabbeigaben bieten wertvolle Einblicke in das Leben der Steinzeitmenschen.