Nach dem Tötungsdelikt in Berlin-Marzahn hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Das hat die Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam mit der Berliner Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Der 42 Jahre alte festgenommene Mann soll am Donnerstag vergangener Woche drei Menschen in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Marzahn getötet haben.