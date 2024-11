Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seit Sommer 2023 seine Ex-Freundin und Menschen aus deren Umfeld in Seddin bei Groß Pankow über ein halbes Jahr lang gestalkt hat, wie es am Mittwoch mitteilte. 47 Mal habe der Lindenberger gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen, in jeweils zwei Fällen habe er Hausfriedensbrüche und Sachbeschädigungen begangen.