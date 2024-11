Das Weihnachtspostamt in Himmelpfort bei Fürstenberg an der Havel nimmt am Donnerstag seine Arbeit auf. Bis Heiligabend werden von hier aus wieder Kinderbriefe und Wunschzettel aus Deutschland und aller Welt beantwortet.



Wie die Deutsche Post mitteilte, reist gegen 11 Uhr der "Weihnachtsmann" zur Eröffnung an und wird von Kindern einer Grundschule begrüßt.