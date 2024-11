Bereits vor dem ersten Advent sind in der Wunschzettel-Filiale in Himmelpfort (Havelland) mehr als 60.000 Briefe eingetroffen.



"Es haben bislang Kinder aus Deutschland und 45 weiteren Ländern der Erde nach Himmelpfort geschrieben", berichtete eine Sprecherin der Deutschen Post. Dutzende Helfer unterstützen im Havelland in der Poststube des Weihnachtsmanns eine Poststation in dem kleinen Ort im Norden Brandenburgs.