Jürgi Berlin Freitag, 29.11.2024 | 14:12 Uhr

Da haben wir ein weiteres Beispiel für die eigentliche Unmöglichkeit, im laufenden Betrieb in unserer Gesellschaft etwas zu verbessern. Ich könnte jetzt sarkastisch werden: da hilft nur eine totale Zerstörung, dann kann man von Grund auf etwas Neues errichten. So geschehen in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg. Das wiederum kann aber eigentlich keiner wollen. Also müssen wir wohl damit leben, dass alles so bleibt wie es ist. Aber wie lange………