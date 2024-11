Neues Restaurant eröffnet in der Villa Kellermann

Historisches Gebäude in Potsdam

In der Villa Kellermann in Potsdam kann künftig wieder gespeist werden. Am 1. Januar 2025 eröffnet das familiengeführte Unternehmen Tomasa dort eine neue Filiale mit dem Namen "Höfts". Das teilte das Unternehmen auf der eigenen Internetseite mit.

Angeboten wird demnach traditionelle deutsche Küche "nach Omas Rezepten" in historischem Ambiente.