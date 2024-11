Brand in S-Bahn legt Zugverkehr lahm - Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Ein Feuer in einer S-Bahn am Bahnhof Bellevue führt derzeit zu Zugausfällen und Verspätungen in Berlin-Mitte. Die Feuerwehr ist dort noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Laut Bundespolizei wird wegen möglicher Brandstiftung ermittelt - es gab eine Festnahme.