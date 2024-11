In einem Fall von Stalking in Seddin bei Groß Pankow (Prignitz) sind am Dienstag vor dem Neuruppiner Landgericht die Plädoyers gehalten worden. Die Staatsanwaltschaft hat für den 51 Jahre alten Mann aus Lindenberg bei Wittenberge drei Jahre und zehn Monate Haft gefordert, die Verteidigung plädierte für eine Strafe von maximal einem Jahr auf Bewährung.