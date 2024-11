Die Deutsche Post gibt erstmals eine Weihnachtsbriefmarke heraus, mit der Töne erzeugt werden können. Mit einem elektronischen Stift eines Spielzeugherstellers könne die Briefmarke zum Klingen gebracht werden, teilte die DHL Group am Dienstag in Berlin mit. Passend zum weihnachtlichen Motiv ertöne das Kinderlied "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski, wenn die Briefmarke mit dem Stift berührt wird. Auch Geschichten und Fakten rund um den Advent sollen zu hören sein.