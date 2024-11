Ein Kind ist am Freitagabend in Berlin-Gesundbrunnen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Samstagmorgen mit.



Nach ersten Angaben der Polizei ist das Kind etwa zehn bis dreizehn Jahre alt. Es sei nach dem Unfall am Freitagabend ins Krankenhaus gebracht worden.



Wie es zu dem Unfall kam und ob das Kind allein unterwegs war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch über die genauen Umstände des Unfalls gab es keine Informationen.