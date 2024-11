Die Universität Potsdam ist seit Donnerstag weder per Mail noch per Telefon erreichbar. Auch die Internetseite ist von außen nicht aufrufbar. Die Ursache für das Problem sei noch nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Uni dem rbb am Freitagmorgen.

Aktuell analysiere das IT-Team gemeinsam mit externen Dienstleistern die Art und den Umfang der Probleme und arbeite an den Systemen, weshalb die Nutzung einiger IT-Dienste derzeit nicht möglich sei, hieß es weiter.