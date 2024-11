In Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) sind Anfang September die höchsten Temperaturen in diesem Herbst deutschlandweit gemessen worden. Das geht aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Während einer Hitzewelle war hier ein Wert von 35,2 Grad gemessen worden. Es ist zugleich der höchste jemals im September gemessene Wert in Brandenburg.