Zwischen Berlin und Paris gibt es ab Montag wieder eine Direktverbindung mit dem Zug.

Bahn-Chef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing (parteilos) sowie der französische Botschafter François Delattre werden den ersten ICE der Verbindung am Mittag im Berliner Hauptbahnhof verabschieden. Auch in Paris ist am Montagmorgen zur Abfahrt des Schnellzugs nach Berlin eine Feier am Gare de l'Est geplant.