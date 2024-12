Stimmen Sie ab

Sollte Feuerwerk zu Silvester generell verboten werden?

Freude am Feuerwerk auf der einen Seite, Verletzungen und gestresste Tiere auf der anderen. Über ein generelles Verbot von Böllern zum Jahreswechsel wird in Deutschland immer wieder aufs Neue diskutiert. Was denken Sie? Sollte es ein allgemeines Verbot geben?