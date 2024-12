Zwei Männer bei Messerattacke in Charlottenburg verletzt

Ein Mann hat am Dienstagmittag in einem Supermarkt in Berlin-Charlottenburg zwei Personen mit einem Messer verletzt.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der mutmaßliche Täter ist demnach festgenommen und für weitere Maßnahmen in Gewahrsam gebracht worden.